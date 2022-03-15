"3 puan bizim için çok önemliydi"

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Suudi Arabistan'dan ayrılabilir.

Bir süredir kulübünden ayrılmak istediği konuşulan Brezilyalı yıldız için Suudi Arabistan basınından yeni haberler geliyor.

Almowaten ve Al Kas'ta yer alan habere göre Anderson Talisca'nın menajeri, Al Nassr başkanıyla görüşmek için iki gün içinde Riyad'a gidecek.

Anderson Talisca'nın sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmak istediği belirtilirken görüşmenin ana konusu da bu olacak.

Öte yandan taraftarlar çıkan haberlerin ardından Talisca'nın ayrılma olasılığına karşı sosyal medyada hoşnutsuzluklarını yoğun bir biçimde dile getiriyorlar.

ÇEBİ AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI!

Brezilyalı yıldız iki sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymiş ve önemli izler bırakmıştı.

Adı zaman zaman siyah-beyazlı kulüple anılan Talisca için Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına verdiği demeçte oyuncuya açık kapı bırakmıştı.

"Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Ancak getirdiğiniz oyuncunun maaşını ödeyemediğiniz zaman getirdiğiniz futbolcuya da zarar, kulübe de zarar, taraftara da eziyet

Dolayısıyla Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem.

Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin."