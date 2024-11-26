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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım! - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

        İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca'dan flaş bir hamle geldi. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli ekipte forma giyen Rodrigo Becao ve Fred'i sosyal medya hesabından takibe aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:59
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        Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Anderson Talisca, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor.

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        Devre arası transfer dönemi için ismi Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu, flaş bir hamleyle taraftarları heyecanlandırdı.

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        Brezilyalı oyuncu, Instagram hesabından Fenerbahçeli futbolcular Rodrigo Becao ve Fred'i takip etti.

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        Öte yandan Talisca, Fred'in son Instagram paylaşımına da beğeni bıraktı.

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        Öte yandan Talisca, Fred'in son Instagram paylaşımına da beğeni bıraktı.

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