Anderson Talisca'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca'dan flaş bir hamle geldi. Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli ekipte forma giyen Rodrigo Becao ve Fred'i sosyal medya hesabından takibe aldı.
Giriş: 26.11.2024 - 10:59 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:59
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Bir dönem Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Anderson Talisca, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor.
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Devre arası transfer dönemi için ismi Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu, flaş bir hamleyle taraftarları heyecanlandırdı.
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Brezilyalı oyuncu, Instagram hesabından Fenerbahçeli futbolcular Rodrigo Becao ve Fred'i takip etti.