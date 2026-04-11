        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca: Hayatım boyunca 10 numarada oynadım - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca: Hayatım boyunca 10 numarada oynadım

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Süper Lig'in 29. haftasında 4-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşmasının ardından konuştu. Oynadığı mevkiye için görüşlerini paylaşan Talisca, "Bu sezon yeni şeyler öğrendim. Ben hayatım boyunca 10 numara oynadım. Bu sezon daha çok 9 numarada görev aldım. Bunu takım için, hedeflerimiz için yaptım. Elimden geleni gösterdim. 9 numara pozisyonunda da elimden gelenin en iyisini yapıyorum" ifadelerini kullandı.

        Giriş: 11.04.2026 - 22:43 Güncelleme:
        "Hayatım boyunca 10 numarada oynadım"

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de 2 gol ve 1 asistle oynayan Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

        Performansı ve ileri uçta oynamasıyla ilgili soru üzerine açıklama yapan Anderson Talisca "Kendi adıma çok mutluyum. Yeni şeyler öğrendim bu sezonda. Ben hayatım boyunca 10 numara oynadım. Bu sezon daha çok 9 numaraydım. Bunu takım için, hedeflerimiz için yaptım. Elimden geleni gösterdim. 9 numara pozisyonunda da elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Goller atıyorum.

        Takımın performansından mutluyum. İyi oynadık. Hocamızın istediklerini yaptık. Topu tuttuk, hızlıca geri kazandık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.

        Ben hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim. Benim tek isteğim ailem ve takımımla mutlu olmak." dedi.

        ARCHİE BROWN'A ÖVGÜ

        Archie Brown ile gol sevinçleri hakkında konuşan Anderson Talisca "Archie çok iyi bir takım arkadaşı, çok iyi insan. Zaman zaman beraber dans ediyoruz soyunma odasında. Doğduğum yer olan Bahia'daki dansı beraber yaptık. Maçtan önce bana 'Sana pas vereyim, golü sen at, o dansı yapalım' dedi. Golden sonra o dansı yaptık" ifadelerini kullandı.

        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Beşiktaş saldırısında 9 tutuklama
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        5. Murad'ın torunu kaybolan çantasını eksiksiz buldu!
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Dublajın altın çağı bitti mi?
