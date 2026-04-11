Anderson Talisca: Hayatım boyunca 10 numarada oynadım

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de 2 gol ve 1 asistle oynayan Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

"HAYATIM BOYUNCA 10 NUMARADA OYNADIM"

Performansı ve ileri uçta oynamasıyla ilgili soru üzerine açıklama yapan Anderson Talisca "Kendi adıma çok mutluyum. Yeni şeyler öğrendim bu sezonda. Ben hayatım boyunca 10 numara oynadım. Bu sezon daha çok 9 numaraydım. Bunu takım için, hedeflerimiz için yaptım. Elimden geleni gösterdim. 9 numara pozisyonunda da elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Goller atıyorum.

Takımın performansından mutluyum. İyi oynadık. Hocamızın istediklerini yaptık. Topu tuttuk, hızlıca geri kazandık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.

Ben hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim. Benim tek isteğim ailem ve takımımla mutlu olmak." dedi.

ARCHİE BROWN'A ÖVGÜ

Archie Brown ile gol sevinçleri hakkında konuşan Anderson Talisca "Archie çok iyi bir takım arkadaşı, çok iyi insan. Zaman zaman beraber dans ediyoruz soyunma odasında. Doğduğum yer olan Bahia'daki dansı beraber yaptık. Maçtan önce bana 'Sana pas vereyim, golü sen at, o dansı yapalım' dedi. Golden sonra o dansı yaptık" ifadelerini kullandı.