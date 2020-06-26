Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Ç.Rize deplasmanında sakatlandıktan sonra sezonu kapattığı açıklanan Florin Andone, önümüzdeki günlerde ameliyat edilecek. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; sağ ön çapraz bağları kopan Rumen futbolcu, kiralık olarak geldiği İngiltere’nin Brighton Kulübü yerine İstanbul’da ameliyat edilmek istediğini söyledi. Galatasaray’dan takım arkadaşı Christian Luyindama’nın Aralık ayının başında benzer kulüp doktoru Yener İnce tarafından başarılı bir operasyon geçirip kısa sürede sahalara döndüğünü gören Andone da ameliyatının burada yapılmasını istedi. Rumen golcünün önümüzdeki günlerde ameliyatı gerçekleştirilecek.