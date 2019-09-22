Andone sınıfta kaldı!

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu maça 11'de başlayan Florin Andone sarı-kırmızılı formayı ilk kez giydi.

Rumen forvet, rakip savunmaya karşı etkili olamazken kaleye şut çekemeden maçı tamamladı. Andone, 84. dakikada yerini Jimmy Durmaz'a bıraktı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Andone, "İlk maçıma çıktığım için mutluyum. Elimden geleni yaptım. İlerleyen günlerde daha iyi olacağım. Ama ilk maçından galibiyetle ayrılmak isterdim. Büyük takımların bahanesi olamaz. Golleri bulmamız lazımdı. Yapacak bir şey yok, dünyanın sonu değil, son maçımız da değil. Galibiyetlere başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.