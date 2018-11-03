Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Olaylı sona eren mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin Ganalı oyuncusu Andre Ayew, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, mücadelede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener ile ilgili üzgün olduklarını belirterek, "Şener soyadlı taraftarımız ölmüş. Bunlar aslında her zaman futbolun önüne geçiyor. Bu durumda da oyuna çok fazla yansıma yapmak çok kolay olmuyor. Bazı şeyler hayatta futboldan daha önemlidir. O da ailemizden biriydi. Fenrbahçe olarak ailesine başsağlığı diliyoruz. Umarım bu süreçte güçlü olurlar. Biz de her zaman bu süreci atlatmaları için onlara destek olacağız" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA BAKMAMIZ GEREKİYOR"

Mücadele öncesi ısınmaya çıktıklarında Ryan Donk ile yaşadıkları gerginliğin sorulması üzerine 28 yaşındaki futbolcu şu yanıtı verdi: "Futbolun bir parçası özellikle de derbi maçlarının bir parçası. Bütün dünyanın izlediği bir maçta tabi ki biraz daha saygı bekliyoruz. Yaptığı hareketten çok mutlu olmadık ama geçti artık önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor."

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