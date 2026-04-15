Andre Onana için flaş transfer iddiası!
Trendyol Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, İngiliz basını, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Kamerunlu file bekçisi Andre Onana için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
MONACO'DAN ONANA HAMLESİ
İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; kalesini güçlendirmek isteyen Monaco, Kamerunlu file bekçisi için harekete geçti.
MAN. UNITED DEVAM ETMEYECEK
İngiliz devinin 30 yaşındaki eldivenle devam etmeyeceği ve yaz transfer döneminde satılmasına onay vereceği haberin detaylarında yer aldı.
ONANA DÖNMEK İSTİYOR
Andre Onana'nın Kırmızı Şeytanlar'a geri dönmek istemesine karşın, kulübün buna sıcak yaklaşmayacağı belirtildi.
BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR
Öte yandan Beşiktaş'ın da Andre Onana ile ilgilendiği iddia edilirken; Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC'nin de takipte olduğu kaydedildi.
Andre Onana bu sezon Trabzonspor formasıyla 26 maça çıktı ve 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Bu süreçte deneyimli file bekçisi 34 gole engel olamadı.