        Süper Lig Trabzonspor Andre Onana için flaş transfer iddiası!

        Andre Onana için flaş transfer iddiası!

        Trendyol Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, İngiliz basını, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Kamerunlu file bekçisi Andre Onana için flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 10:02 Güncelleme:
        Bonservisi Manchester United'da bulunan ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        MONACO'DAN ONANA HAMLESİ

        İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre; kalesini güçlendirmek isteyen Monaco, Kamerunlu file bekçisi için harekete geçti.

        MAN. UNITED DEVAM ETMEYECEK

        İngiliz devinin 30 yaşındaki eldivenle devam etmeyeceği ve yaz transfer döneminde satılmasına onay vereceği haberin detaylarında yer aldı.

        ONANA DÖNMEK İSTİYOR

        Andre Onana'nın Kırmızı Şeytanlar'a geri dönmek istemesine karşın, kulübün buna sıcak yaklaşmayacağı belirtildi.

        BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

        Öte yandan Beşiktaş'ın da Andre Onana ile ilgilendiği iddia edilirken; Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC'nin de takipte olduğu kaydedildi.

        Andre Onana bu sezon Trabzonspor formasıyla 26 maça çıktı ve 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Bu süreçte deneyimli file bekçisi 34 gole engel olamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Robert De Niro 3 yaşındaki kızı için iş başında

        Robert De Niro, 'Baba' filminden hatırladığımız mafya babası havasını bir kenara bırakıp tam anlamıyla kız babası rolüne büründü. 82 yaşındaki Hollywood yıldızı, önceki gün New York'taki Central Park'ta, 3 yaşındaki kızı Gia'yı salıncakta sallarken görüntülendi.

        Okulda silahlı saldırı: 16 yaralı! Saldırgan öldü!
        WSJ: Avrupa NATO'ya yedek planını hızlandırıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        İsrail-Lübnan hattında 1993'ten bu yana en üst düzey görüşme!
        14 yaşında Çağla entübe edildi! Menenjit kâbusu!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Altay Bayındır, Beşiktaş yolunda!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        65 yaştan önce emekli olamayacaklar
        Oyuncunun kafasına tekme atan futbolcu tutuklandı!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Yeniden akıllara getirdi
        Nişanlandılar
        2026’nın en büyük astronomik olayları kapıda
        Fenomene müstehcenlikten 10 yıl hapis istendi!
        Cazibe merkezi küçük kapsül oteller
        "Eşimden beni o ayırdı!" 12 yıllık kin kanlı bitti!
        Yarı final bileti Atletico'nun!
        Zayıflama iğneleri ucuzluyor! Jenerik ilaç hamlesiyle daha ulaşılabilir olacak
