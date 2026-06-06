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        Andreas Zagklis: NBA Avrupa artık teorik bir proje değil

        FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, San Antonio'da düzenlenen medya buluşmasında, "NBA Avrupa artık teorik bir proje değil" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 16:50 Güncelleme:
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        "NBA Avrupa artık teorik bir proje değil"

        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Amerika Ulusal Basketbol Birliği (NBA) Finalleri ikinci maçı öncesinde San Antonio’da düzenlenen medya buluşmasında, NBA ve FIBA ortaklığında Avrupa’da kurulması planlanan yeni lig projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "AVRUPA BASKETBOLU İÇİN BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK YATIRIM"

        Zagklis, Avrupa’daki yeni lig projesinde kaydedilen ilerlemeden dolayı büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Avrupa’da basketbol için bugüne kadarki en büyük yatırımdan bahsediyoruz. FIBA olarak bizim rolümüz, FIBA piramidinin tüm seviyelerindeki paydaşlarla ilgilenmek. Bu projenin geçen yılki duyurusunda yer almayan, açık ve temel parçalarından biri de turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar, kalıcı katılım hakkına sahip kulüplerle eşit başlangıç gelirine ve performansa bağlı gelirlere eşit erişime sahip olacak. Yani kulüpler yalnızca sportif başarıyla bu hakkı kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda bu hakkı ekonomik olarak sürdürebilecek bir gelir modeline de sahip olacak" diye konuştu.

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        Bu yapının yalnızca kalıcı katılım (lisans) hakkına sahip kulüplere yönelik yatırımları değil, yerel liglerde ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) mücadele eden kulüplere yapılacak yatırımları da artıracağını belirten Zagklis, "Bu, Avrupa’da kulüp basketbolunu sadece kalıcı yere sahip olanlar için değil, Avrupa’daki en az 150 kulüp için de çok cazip hale getirecek" dedi.

        "NBA ARTIK TEORİK BİR PROJE DEĞİL"

        Hazırlık sürecinin artık somut bir aşamaya geçtiğini de söyleyen Zagklis, "Operasyon ekiplerinin hazırlık için çok sık, neredeyse haftalık toplantıları var. Bu artık teorik bir proje değil" açıklamasında bulundu.

        EuroLeague ile anlaşma süreci Avrupa Ligi (EuroLeague) Ticari Varlıkları (ECA) ile olası anlaşma sürecine ilişkin de konuşan Zagklis, tarafların ortak zeminde buluşabilmesi için kararlılığın şart olduğunu söyledi.

        Zagklis, "Bir anlaşmaya varmak için, bunu her koşulda başarmaya kararlı insanların olması gerekir. Bugün anlaşma olsun ya da olmasın bizim ilerleme konusunda kararlılığımız var. Bu bir parçalanma adımı gibi görünebilir, ancak ben bunu anlaşmaya doğru bir adım olarak görüyorum. Çünkü insanların tavizlere hazır olması ve ortak bir zemin bulabilmesi ancak bu şekilde mümkün olur" dedi.

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        "HER KULÜBÜN TARAFTARINA SAYGI DUYULMALI"

        Avrupa spor modelinde yüzlerce kulübün ve bu kulüplerin geniş taraftar kitlelerinin bulunduğunu hatırlatan Zagklis, yeni ligde açık katılım yapısının olmasının önemine dikkat çekti. Zagklis, "Avrupa spor modelinde yüzlerce kulüp var ve her birinin binlerce taraftarı var; bazılarının milyonlarca taraftarı var. Bence her kulübün taraftarına saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı. Bu noktada Unicaja Malaga örneğini veren Zagklis, Avrupa basketbolunda bir kulübün en üst seviyeye çıkma yolunun açık kalması gerektiğini vurguladı.

        Zagklis, "Eğer Malaga’yı destekliyorsanız, bizler FIBA olarak, yani yönetici kurum olarak Unicaja’nın en üst ligde oynama şansına sahip olmasını sağlamalıyız. Malaga’yı örnek veriyorum çünkü onlar mevcut olan en üst ligde oynadılar, bu ligin hissedarıydılar ve bir gün, Unicaja’nın dahil olmadığı bir kararla o en üst ligin dışında kaldılar" şeklinde konuştu.

        Lisansı olmayan kulüplere de açık kapı Lisans sahibi olmayan kulüplerin de sportif başarı yoluyla her yıl yeni lige katılma şansına sahip olacağını vurgulayan Zagklis, bu sistemde başarılı olan takımların ertesi sezon da en üst ligde yer alabileceğine dikkat çekti.

        "LİSANSINIZ OLMASA BİLE BAŞARILIYSANIZ HER YIL EN ÜST LİGDE OYNAYABİLİRSİNİZ"

        Zagklis, "Bazı taraftarlar bugün ayrıcalıklı olabilir, yarın olmayabilir. Biz bu taraftarlara yanlış bir şey yapmış olmayacağız çünkü takımlarının her yıl katılma şansını görmeye devam edecekler. Lisansınız olmasa bile başarılıysanız her yıl en üst ligde oynayabilirsiniz. Bu nedenle yüzde 25 açıklık, kıtadaki tüm basketbol taraftarlarına gösterilen en üst düzey saygıdır. Çünkü taraftarlar kulüplerinin en üst ligde oynayabileceğini görebilir ve bunun hayalini kurabilir" dedi.

        Katılım mekanizması: BCL, ulusal ligler ve eleme turnuvaları Zagklis, katılımın yalnızca BCL üzerinden olmayacağını, ulusal liglerin ve eleme turnuvalarının da bu yapının parçası olacağını belirterek, "Katılım sadece ikinci seviyedeki turnuva üzerinden olmayacak. Ulusal liglerden ve eleme turnuvalarından da olacak. Hedefimiz Ekim 2027 ve katılım mekanizması net. BCL üzerinden ve sezon sonunda, en yüksek sıralamadaki yerel liglerin en iyi takımları için düzenlenecek bir veya daha fazla eleme turnuvası üzerinden katılım olacak" açıklamasında bulundu.

        "ULUSAL LİGLERİ, KULÜPLERİN AVRUPA KATILIMINA GÖRE SIRALAYACAĞIZ"

        BCL’den üç takımın yeni lige katılım sürecinde yer alacağını söyleyen Zagklis, "BCL’den üç takım olacak. Yıla bağlı olarak bir veya iki takım doğrudan katılabilir; minimum bir takım, yani en azından şampiyon doğrudan katılacak. İkinci veya üçüncü takım ise eleme turnuvalarına gidecek. Daha sonra ulusal ligleri, kulüplerinin Avrupa katılımına göre sıralayacağız ve henüz katılım hakkı kazanmamış en iyi sıradaki takımlar sezon sonu turnuvasında oynayacak. Ekim 2027’de başladığımız varsayımıyla, bu sezonun sonunda BCL Dörtlü Finali ve eleme turnuvaları sayesinde bir sonraki sezon ligimizde oynayacak dört takımı bulacağız" dedi.

        Yeni ligde milli takım pencerelerine saygılı takvim planı Takvim konusunda ise ulusal ligler, yeni lig, BCL ve milli takım pencereleri arasında denge kurulmasının hedeflendiğini belirten Zagklis, "Ekipler, ulusal liglerin önemli rolüne saygı duyan, yeni ligin büyümesi ve ticari varlıklarını geliştirmesi için yeterli alan sağlayan ve milli takımların en iyi oyuncularına sahip olmasına imkan tanıyan çok kapsayıcı bir takvim üzerinde çalışıyor. Takvimin temel prensibi şu: hangi takım oynuyorsa, en iyi mevcut oyuncular o takımın kullanımında olmalı. Bu hafta sonu yerel lig maçı için de geçerli, hafta içinde BCL veya yeni lig için de geçerli, milli takım penceresinde milli takım için de geçerli" açıklamasında bulundu.

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