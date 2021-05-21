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Android 12 Beta hangi telefonlara gelecek? Android 12 güncellemesi alacak akıllı telefonlar

Android işletim sistemine sahip olan telefonlar için Android 12 sürümü için tarih belli olmuş hatta Android 12 Beta sürümü yayınlanmıştı. Android tabanlı telefonu olan kullanıcılar hangi telefonların Android 12 sürümü için uygun olduğunu merak ediyor. Android 12 Beta hangi telefonlara gelecek?

Android 12 Beta hangi telefonlara gelecek? Android 12 güncellemesi alacak akıllı telefonlar

Android 12 güncellemesi alacak telefonlar nedir? sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Android 12 sürümü için geliştirmeler devam ederken Android 12 Beta'nın geleceği telefonlar merak edilmeye başladı. Teknoloji meraklılarının Android 12 güncellemesinin gelmesini beklediği telefonlar neler?

ANDROİD 12 HANGİ TELEFONLARA GELECEK?

Google'un Mayıs ayı içinde Anroid 12 sürümünü tanıtmıştı. Android telefona sahip olan kullanıcılar tarafınfan merak edilen Android 12 güncellemesi gelecek telefonlarla ilgili internet sitelerinde çeşitli haberler paylaşılıyor.

Google Pixel markasının Pixel 5, Pixel 4a / 4a 5G, Pixel 4/4 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a / 3a 5G modellerine,

Xiaomi / Redmi markasının Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Lite, Redmi K40, Redmi K40 Pro, Poco F2, Redmi K30 Pro, Redmi K30 modellerine,

Samsung markasının Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra 5G,
Galaxy M31 Prime, Galaxy F41, Galaxy Z Fold 2 5G, Galaxy Tab Active 3, Galaxy Tab A7 10.4 2020, Galaxy A42 5G modellerine Android 12 sürümünün gelmesi bekleniyor.

Bu listelerde adı geçen telefonlar teknoloji meraklıları tarafından güncellemenin geleceği düşünülen telefonlardır. Markalar ya da Google tarafından resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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