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Haberler Kültür-Sanat Resim Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat
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Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat! 195 milyon dolara satıldı

Pop art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi, 195 milyon dolara satıldı. Marilyn Monroe portresi, 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu

Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat
Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresine rekor fiyat
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AA

Andy Warhol'un "Shot Sage Blue Marilyn'' adlı portresi New York'ta Christie's müzayede evinde açık artırmaya sunuldu.

AA'nın haberine göre; Warhol'un sanatçı Marilyn Monroe'nun 1960'larda yaptığı portrelerinden biri olan eser, 195 milyon dolardan alıcı buldu ve 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu.

Warhol'un Marilyn Monroe portresi, Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği 450 milyon dolara satılan "Salvator Mundi" adlı tablonun ardından dünyanın en pahalı ikinci sanat eseri oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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