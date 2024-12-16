Angelina Jolie: Çocuklarım var ama çoğu zaman yalnızım

Angelina Jolie, eski eşi Brad Pitt'le uzun süredir devam eden hukuki mücadelesinin bir sonraki aşamasına hazırlanırken derin bir yalnızlık ve belirsizlik duygusu hissettiğini anlattı.

Sekiz yıl önce Pitt'te ayrılan 49 yaşındaki Oscar'lı yıldız, hafta sonu Londra'da verdiği bir röportajda yalnızlığını ve karşılaştığı duygusal zorlukları samimi bir şekilde dile getirdi.

The Sun Gazetesi'ne konuşan Jolie, "Sevdiğim çocuklarım var ama bir yetişkin olarak çoğu zaman yalnızım" diye itirafta bulundu.