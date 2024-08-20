Angelina Jolie ve Brad Pitt'in kızı Shiloh babasının soyadını resmen sildi

Bir zamanlar Hollywood'un en gözde çifti olan Angelina Jolie ve Brad Pitt'in ilk biyolojik çocuğu olan Shiloh, artık sadece annesinin soyadını taşıyor.

Mayıs ayında 18 yaşına bastığı doğum gününde mahkemeye başvuran Shiloh, nüfusundan babasının soyadını resmen sildirdi. Böylece Shiloh Nouvel Jolie-Pitt olan adı Shiloh Nouvel Jolie olarak değişti.