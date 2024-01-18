Angelino'da sıcak gelişme: RB Leipzig'ten yanıt

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kiralık sözleşmesini feshetmek istediği İspanyol sol bek Angelino için kulübü RB Leipzig ile görüşme gerçekleştirdi.

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Bild'de yer alan habere göre Galatasaray, RB Leipzig ile görüşerek oyuncuya yeni bir kulüp bakmalarını istedi ancak RB Leipzig, bu durumu kabul etmedi.