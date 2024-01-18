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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Angelino'da sıcak gelişme: RB Leipzig'ten yanıt - Galatasaray Haberleri

        Angelino'da sıcak gelişme: RB Leipzig'ten yanıt

        Galatasaray'ın bonservisini almayı düşünmediği Angelino konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesini kaldırmak isteyen sarı-kırmızılılara RB Leipzig'den yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 18.01.2024 - 15:24
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kiralık sözleşmesini feshetmek istediği İspanyol sol bek Angelino için kulübü RB Leipzig ile görüşme gerçekleştirdi.

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        Bild'de yer alan habere göre Galatasaray, RB Leipzig ile görüşerek oyuncuya yeni bir kulüp bakmalarını istedi ancak RB Leipzig, bu durumu kabul etmedi.

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        Bu cevap üzerine sarı kırmızılılar, Angelino'nun bundan sonra 6 ay boyunca tribünde oturacağını belirtti.

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        Öte yandan haberde; Galatasaray'ın Angelino'nun takımla antrenmanlara katılmasının önüne bir engel koymayacağı ifade edildi.

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        Sarı-kırmızılı kulübün Angelino transferi için Leipzig'e şimdiye kadar yapması gereken ödemeyi yaptığı da belirtildi.

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        Galatasaray ile 1 sezon için kiralık anlaşan ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesi için 20 müsabakayı tamamlaması gereken Angelino, 19 maçta şans buldu.

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        İspanyol oyuncu bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

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