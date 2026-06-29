Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Anız yangını sınırda mayınlı alana ulaştı! Korkutan görüntü!

        Anız yangını sınırda mayınlı alana ulaştı! Korkutan görüntü!

        Mardin'de korkutan bir görüntü kaydedildi. Kentin Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle Suriye sınırındaki mayınlı alana sıçradı. Alevler 3 saatte kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 10:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anız yangını mayınlı alana ulaştı!

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle Suriye sınırındaki mayınlı alana sıçradı.

        DHA'nın haberine göre yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, itfaiye ekipleri ile TOMA’ların yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Kışla Mahallesi’nde, Suriye sınırına yakın bölgede 00.30 sıralarında yangın çıktı. Anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek sınır hattındaki mayınlı alana sıçradı.

        REKLAM

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile TOMA sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çalışma yürüttü.

        Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından alevler, saat 03.45 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan 100 milyonların da umut kaynağı haline geldik. Bu hareke...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        15 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası sokakta kanlı bitti!
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Halk plajlarına yoğun ilgi
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        "NATO tarihi bir dönemeçtedir"
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        Sigara yasağında kapsam genişliyor
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        ABD basını: İran ve ABD teknik görüşmelere başlayacak
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Gürültü yaptı mekandan atıldı! İntikam kurşunu polisi vurdu!
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Volkswagen ile Bosch arasındaki işbirliği sona eriyor
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Davetliler birbirine girdi... Kanlı düğünde ölü ve yaralılar var!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Yeşil Burun Adaları kaptanına tecavüz suçlaması!
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Gupse Özay albüm çıkarıyor
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Beşiktaş'a transfer önerisi!
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Maaş zamları arasında 4 puan fark
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        Merkür retrosu ve Çilek Dolunay'ı gölgesinde haftalık burç yorumları
        7'nci kez "Evet" dedi
        7'nci kez "Evet" dedi
        Otomotivde zirve değişiyor
        Otomotivde zirve değişiyor
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"
        "Cenazesini ölmeden önce rüyamda gördüm"
        Kilo verememenin nedeni az yemeniz olabilir!
        Kilo verememenin nedeni az yemeniz olabilir!
        İlk adımda ne anlatıldı?
        İlk adımda ne anlatıldı?