Türkiye üç başlıkta da geriledi

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Wonderland Eurasia, istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edildi. Hayvanat Bahçesi’nin bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine kurulan park, gerek yüksek maliyeti, gerek inşa edildiği arazi nedeniyle tartışmaların odağında yer aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, güncellenmiş fiyatlarla 750 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı parkın elektriği, 3 Aralık’ta 2.5 milyon TL’lik birikmiş borcunu ödemediği için kesildi. Çalışanlar evlerine gönderildi. Personelin bir bölümü de görevi bıraktı. Park, elektrik olmadığı için 45 gündür kapalı.

PERSONELE ÖDEME

Bu arada GBM Ticaret AŞ-Çelik ortaklığı, Wonderland Eurasia’nın işletmesini, Bursa merkezli ECS Stil Tekstil’e devretti. Yeni yönetim, kısa süre önce personelin birikmiş alacağının bir bölümünü ödedi. Sonra, Başkent Elektrik ile temas kuruldu. Park yönetimi, cuma günü Başkent Elektrik ile bir araya geldi.

ELEKTRİKTE ANLAŞMA

Park yönetimi, elektrik borcunun bir bölümünü ödedi. Taraflar, kalan tutarın iki taksit halinde kapatılması üzerinde anlaştı. Şubatta ilk dilimin ödemesi yapılacak, nisan ayında da borç sıfırlanacak. Tarafların, pazartesi anlaşmaya son rötuşları yapması ve imzaların atılması öngörülüyor. Kaynaklar, aynı gün eğlence parkına elektrik verilebileceğini söyledi.