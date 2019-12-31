Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Wonderland Eurasia, istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edildi. Hayvanat Bahçesi’nin bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine kurulan park, finansal sorun yaşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, güncellenmiş fiyatlarla 750 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı parkın elektriği, Başkent Elektrik tarafından 2.5 milyon TL’lik birikmiş borcunu ödemediği için bu ay başında kesildi. Çalışanlar evlerine gönderildi. Personelin bir bölümü de görevi bıraktı.

BİR AY ARADAN SONRA İLK GÖRÜŞME

Başkent Elektrik ile işletmeci şirket, bugün ilk kez yüz yüze bir görüşme yapacak. Park yönetiminin, 2.5 milyon TL’lik borçla ilgili sorunu çözüp, eğlence parkını yeni yılda hizmete sunmayı hedeflediği belirtiliyor.

Başkent Elektrik’in, borcun taksitle ödenmesine mesafeli durduğu kaydediliyor. Birikmiş borcun kapatılması sonrasında parka elektrik verilmesi bekleniyor.

PERSONEL ALACAKLARI

Kısa süre önce parkın işletmesini üstlendiği belirtilen Bursa merkezli ECS Stil Tekstil’in, personelin aylardır biriken maaşlarını da (tamamını ya da bir bölümü) bugün ödeyeceğini duyurduğu belirtiliyor. Ayrılan personelin de yüklü tutarda alacağı olduğu, işletmecinin bu konuda da adım atabileceği ifade ediliyor.