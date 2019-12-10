Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Wonderland Eurasia, bilinen adıyla Ankapark, istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edildi. Hayvanat Bahçesi’nin bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine kurulan park, gerek yüksek maliyeti gerek inşa edildiği arazi nedeniyle sürekli tartışma konusu oldu. Ankapark, son olarak elektrik borcuyla gündeme geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, güncellenmiş fiyatlarla 750 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı parkın elektriği, Başkent Elektrik tarafından geçen hafta başında 2.5 milyon TL’lik birikmiş borcunu ödemediği için kesildi. Çalışanlar evlerine gönderildi. Bu arada personelin bir bölümü de görevi bıraktı.

İLK TEMAS

Başkent Elektrik ile işletmeci şirket arasında ilk temas kuruldu. Park yönetimi, Başkent Elektrik’ten güncel toplam borç tutarı hakkında bilgi istedi ve ödeme konusunda hazırlık yapıldığı mesajını verdi.

Peki, borç taksitlendirilerek ödenebilir mi? Başkent Elektrik’in, taksitlendirilerek ödemeye mesafeli durduğu kaydediliyor. Birikmiş borcun kapatılması sonrasında parka elektrik verilmesi bekleniyor. Bu nedenle işlemlerin birkaç hafta alabileceği hesaplanıyor.