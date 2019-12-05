Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ankapark adıyla bilinen Wonderland Eurasia, istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde inşa edildi. Hayvanat Bahçesi’nin bulunduğu Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine inşa edilen park, gerek yeri gerekse de maliyetiyle sürekli tartışma konusu oldu.

Gökçek’in ardılı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, parkın güncellenmiş fiyatlarla 750 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

İŞLETMESİ DEVREDİLDİ

Parkın işletmesi için açılan ihaleyi, 2018 yılında GBM Ticaret AŞ-Çelik ortaklığı kazandı. Ancak, söz konusu eğlence parkı, öngörülen ilgiyi göremedi.

Bu durum mali bazı sorunları gündeme getirdi. Personele zamanında maaşları ödenemedi; elektrik borcu birikti. Gelirler, giderleri karşılayamadı. Personelin halen 3-4 aylık alacağı bulunuyor. İşletmeci, finansal yönden zora girdi.

ELEKTRİK KESİLDİ

Başkent Elektrik, hafta başında 2.5 milyon TL’lik birikmiş borcunu ödemediği için parkın elektriğini kesti. Çalışanlar evlerine gönderildi. Bu arada personelin bir bölümü de görevi bıraktı.

DEVİR SÜRECİ

Bu arada önemli bir gelişme oldu. Ankara’da kulislerde, GBM Ticaret AŞ-Çelik ortaklığının, Wonderland Eurasia’nın işletmesini, Bursa merkezli ECS Stil Tekstil’e devrettiği konuşuluyor.

Yeni işletmenin, öncelikle personelin 3-4 aydır biriken maaşlarını ödemeyi planladığı, işten ayrılanların da yasal alacaklarını ay sonuna kadar ödeyeceği belirtiliyor.

Peki, ECS Stil Tekstil nerede faaliyet gösteriyor ve kimin? ECS Tekstil’in resmi internet sitesinde, şirketle ilgili şu bilgi yer alıyor:

“Temelleri Şükrü Sevimli tarafından atılan ECS Stil Tekstil kısa süre zarfında tamamen ihracata yönelik hizmet veren bir firma haline gelmiştir. Bugün her türlü ithal kumaş, dokuma, boya-baskı alanlarında faaliyet gösteren firmamız bayan dış giyim ve pamuklu kumaşlar alanında çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir ve ürettiği kumaşların yüzde 90'ını başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç etmektedir.”

Bursa merkezli şirketin Bursa Uludağ İhracatçılar Birliği’ne üye olduğu belirtilerek, “Tekstil alanında saygın ve güvenilir bir yere sahip bulunan Ecs Stil sektöründe önder kuruluş olmak için çalışmalarını sürdürmektedir” deniliyor.

YABANCI ORTAK VAR MI?

ECS Stil’in yabancı ortağı var mı? Ankara’da, bu konuda bazı iddialar ileri sürülüyor. ECS’nin, Orta Doğu merkezli bir şirketle ortak olduğu da koşulanlar arasında yer alıyor. ECS Stil’in, devir bedeli ve süreci, varsa ortaklık yapısıyla ilgili olarak kısa süre içinde basını bilgilendirmesi bekleniyor.