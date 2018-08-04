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Stadın da yer aldığı kompleks, kapalı-açık tribünleri ve soyunma odalarıyla birlikte bir atletizm stadyumunu, at yarışları ve askeri yürüyüşler için bir hipodromu, velodromu, rugby, futbol, basketbol gibi takım sporları için antrenman sahalarını, tenis kortlarını, cimnastik salonunu, 33 ve 60 metre uzunluğunda iki havuzu, soyunma odalarını, sporcu ve kulüp binalarını, ilk yardım ünitesini, bir kuleyi, atış poligonunu, alanın genel peyzajını ve seyirciler için düzenlenmiş olan açık alanları içeriyor.