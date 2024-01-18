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        Haberler Gündem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Turgut Altınok kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Turgut Altınok hayatı ve kariyeri

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Turgut Altınok kimdir?

        Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti'nin belediye başkan adayları da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı isim listesinde Ankara için Turgut Altınok'u aday göstermesi bekleniyor. Peki, Turgut Altınok kimdir? İşte, Turgut Altınok hayatı ve siyasi geçmişi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:06
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 17'si büyükşehir, 48 ildeki adaylar belli oldu. 31 Mart yerel seçimler için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok oldu. Peki, Turgut Altınok kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Turgut Altınok hayatı ve siyasi geçmişi...

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        TURGUT ALTINOK KİMDİR?

        Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nden “Profesör" payesi aldı.

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        TURGUT ALTINOK HAYATI

        Siyasi hayatı “Ülkü Ocakları`nda” başladı. 22 yaşındayken Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Keçiören İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, 24 yaşında MÇP Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Eylül Darbesi’nden sonra 27 yaşında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı oldu.

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        TURGUT ALTINOK KARİYERİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ

        1994 yerel seçimlerinde MHP’den, 1999 yerel seçimlerinde ise Fazilet Partisi’nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Altınok, kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti’den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilirken, 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Turgut Altınok, evli ve dört çocuk babasıdır.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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