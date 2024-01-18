Haberler Gündem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Turgut Altınok kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Turgut Altınok hayatı ve kariyeri

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Turgut Altınok kimdir? Yerel seçimlere doğru giderken AK Parti'nin belediye başkan adayları da belli oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı isim listesinde Ankara için Turgut Altınok'u aday göstermesi bekleniyor. Peki, Turgut Altınok kimdir? İşte, Turgut Altınok hayatı ve siyasi geçmişi... Habertürk Giriş: 18.01.2024 - 11:06 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:06 facebook

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı 17'si büyükşehir, 48 ildeki adaylar belli oldu. 31 Mart yerel seçimler için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok oldu. Peki, Turgut Altınok kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, Turgut Altınok hayatı ve siyasi geçmişi...

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TURGUT ALTINOK KİMDİR? Turgut Altınok, 1962 yılında Ankara’nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulunda, ortaöğrenimini Keçiören Kalaba Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimini uluslararası hukuk alanında yapan Altınok, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Azerbaycan Uluslararası Vektör İlim Merkezi ve Kazakistan Abay Devlet Üniversitesi`nden “Profesör" payesi aldı.