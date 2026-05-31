Polatlı’da akraba tartışması: 1 ölü
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Gülhan Şahin (56), evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili Şahin'in yeğeni A.A., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
Giriş: 31 Mayıs 2026 - 18:57 Güncelleme:
Olay, Polatlı ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Hisar Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Gülhan Şahin, evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, evde inceleme yaparak, delil topladı. Yürütülen soruşturma kapsamında Şahin'in yeğeni A.A., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
