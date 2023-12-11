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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'daki vahşette tutuklama! - En Son Haberler

        Ankara'daki vahşette eski koca tutuklandı!

        Ankara'da, eski eşini taksinin içinde boğazını keserek öldüren Emrah A., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 11.12.2023 - 20:28
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        Ankara'daki vahşette tutuklama!
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        Ankara'da, eski eşi M.A.'yı, taksinin içinde boğazını keserek öldüren şüpheli Emrah A. tutuklandı.

        Olay, dün Çankaya ilçesine bağlı İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Emrah A., eski eşi M.A. ile taksinin içinde tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Emrah A., yanında getirdiği bıçakla M.A.'nın boğazını keserek, öldürdü.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrah A., suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emrah A., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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