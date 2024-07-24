Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara haberleri: Beren Su Bolat 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm | SON HABERLER | Son dakika haberleri

        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!

        Ankara'nın Sincan ilçesinde 13 yaşındaki Beren Su Bolat, ailesiyle birlikte gittiği misafirlikte arkadaşıyla bindiği asansörde mahsur kaldı. Çocuklardan biri kurtarılırken Beren, bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 07:24 Güncelleme: 24.07.2024 - 07:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'da yürek yakan olay, dün saat 16.00 sıralarında Sincan ilçesinde yaşandı. Beren Su Bolat (13) ailesiyle birlikte misafirliğe gitti.

        İKİ ARKADAŞ ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Beren Su Bolat, arkadaşıyla asansöre bindi. Bolat ve arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı.

        KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Yakınları, çocukları kurtaramayınca polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı.

        BEREN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

        Çocuklardan biri kurtarılırken, Beren Su Bolat bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Beren Su Bolat'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcı, polis eşliğinde binada inceleme yaptı. İncelemenin ardından Beren Su Bolat'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        Kadıköy'e bekleriz
        Kadıköy'e bekleriz
        38'lik rekortmen!
        38'lik rekortmen!
        Fenerbahçe tura göz kırptı!
        Fenerbahçe tura göz kırptı!
        'Oğlumu woke akıl virüsü öldürdü'
        'Oğlumu woke akıl virüsü öldürdü'
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Polisten kaçan motosikletli otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Polisten kaçan motosikletli otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Vicdan yoksunu konuştu
        Vicdan yoksunu konuştu
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        'Biden ve Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı'
        'Biden ve Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı'
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"