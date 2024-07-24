Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
Ankara'nın Sincan ilçesinde 13 yaşındaki Beren Su Bolat, ailesiyle birlikte gittiği misafirlikte arkadaşıyla bindiği asansörde mahsur kaldı. Çocuklardan biri kurtarılırken Beren, bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı
Ankara'da yürek yakan olay, dün saat 16.00 sıralarında Sincan ilçesinde yaşandı. Beren Su Bolat (13) ailesiyle birlikte misafirliğe gitti.
İKİ ARKADAŞ ASANSÖRDE MAHSUR KALDI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre Beren Su Bolat, arkadaşıyla asansöre bindi. Bolat ve arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı.
KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Yakınları, çocukları kurtaramayınca polis ve itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, çocukları kurtarmak için çalışma başlattı.
BEREN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
Çocuklardan biri kurtarılırken, Beren Su Bolat bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Beren Su Bolat'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcı, polis eşliğinde binada inceleme yaptı. İncelemenin ardından Beren Su Bolat'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.