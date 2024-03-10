Ankara Keçiörengücü: 0 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yı konuk etti.
Aktepe Stadı'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Muhammed Furkan Özhan ve 90+3. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 34'e yükseltti. Keçiörengücü ise 31 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Keçiörengücü, Göztepe'ye konuk olacak. Erzurumspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.