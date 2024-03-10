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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Ankara Keçiörengücü: 0 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü: 0 - Erzurumspor FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2024 - 15:53 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:53
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        Erzurumspor deplasmanda kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yı konuk etti.

        Aktepe Stadı'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.

        Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Muhammed Furkan Özhan ve 90+3. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 34'e yükseltti. Keçiörengücü ise 31 puanda kaldı.

        Ligde bir sonraki hafta Keçiörengücü, Göztepe'ye konuk olacak. Erzurumspor ise Tuzlaspor'u ağırlayacak.

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