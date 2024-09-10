Ankara Keçiörengücü, Senegalli forveti açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent temsilcisi, Senegalli forvet Mame Diouf'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Göztepe forması giyen 37 yaşındaki Diouf ile 1 yıllığına anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon Göztepe formasıyla 13 maçta 2 gol atan Senegalli forvet, daha önce Konyaspor, Hatayspor, Stoke City, Hannover 96, Blackburn, Manchester United ve Molde formalarını da giymişti.