        Haberler Gündem Güvenlik Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

        Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si aktif kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 09:50 Güncelleme:
        FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 7'si aktif kamu görevlisi olmak üzere toplam 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        OPERASYON YAPILDI

        İHA'daki habere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında operasyon yapıldı. Başsavcılık talimatı doğrultusunda, Millî İstihbarat Teşkilatı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen şüpheliler belirlendi.

        Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında etkin pişmanlık beyanları bulunduğu, ankesörlü ve sabit hatlardan ardışık ya da tekil şekilde aranma kayıtlarının tespit edildiği, ayrıca mahrem sorumlu ve operasyonel hat irtibatlarının bulunduğu öğrenildi.

        24 KİŞİYE OPERASYON

        Bu kapsamda 7'si aktif kamu görevinde bulunan toplam 24 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 11 ilde 18 Mayıs 2026 tarihinden itibaren eş zamanlı gözaltı operasyonu başlatıldı.

        Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik işlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Otelde doğalgaz kaçağı! Hastaneye kaldırıldılar!
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Nişanlandılar
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
