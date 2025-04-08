Ankara Müzik Festivali'nden flamenko rüzgarı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı (SCA Müzik Vakfı) tarafından düzenlenen 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 4 Nisan Cuma akşamı Vakfın kurucularından Cenap And anısına düzenlenen açılış konseri ile başladı. Festival süresince müzikle dolu bir ay yaşayacak olan Başkent Ankara’da müzikseverler, dünyaca ünlü birçok sanatçının yanı sıra İspanya’nın uluslararası üne sahip “Los Vivancos” topluluğu ile de buluşacak.

Şimdiye kadar 60’dan fazla ülkede 300’den fazla şehir ve 2 binin üzerinde performansla 3 milyonun üzerinde seyirciyle buluşan Los Vivancos Topluluğu, müzikseverlere, müzik ve dansın bir arada sunulduğu sıra dışı bir flamenko gecesi yaşatacak. Topluluk; efsane dansçısı Aaron Vivancos'un prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktör olarak imzasını taşıyan ilk gösterisi "Woman”ı sergileyecek.

Aaron Vivancos'un kardeşi ve Los Vivancos üyelerinden Elias Vivancos ile birlikte yarattığı dansın ve özellikle yenilikçi flamenkonun eşsiz bir birleşimi olarak tanımlanan gösterisi olan “Woman”, binlerce kadının hayatları boyunca yaşadıkları gerçek durumların bir yansımasını sunuyor. Bunun yanında kadınların şefkat, cesaret, güç, sevgi, umut, neşe gibi değişmez değerlerini ayrıca vurguluyor.