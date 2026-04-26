        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ankara-Sivas YHT Hattı'nı üç yılda 2.4 milyon yolcu kullandı

        Üç yılda 2.4 milyon yolcu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete açılan Ankara-Sivas YHT Hattı'nın 3 yılda 2 milyon 356 bin 815 yolcuya hizmet verdiğini kaydetti. Hattın açılmasından bir yıl sonra, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas-İstanbul arasında aktarmasız seferlerin de başladığını hatırlatan Uraloğlu, "Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 1 milyon 140 bin 577 yolcumuz seyahat etti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 11:39
        Üç yılda 2.4 milyon yolcu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara–Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı’nın hizmete alınmasının üçüncü yılı vesilesiyle yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde açılan hattın 27 Nisan’da yolcu taşımacılığına başladığına dikkati çekerek “Hattımızda günde karşılıklı ikişer sefer gerçekleştiriyoruz. Ankara-Sivas Hattımız ile açıldığı günden bu yana 2 milyon 356 bin 815 yolcumuza YHT hızı ve konforuyla hizmet verdik.” dedi.

        Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattını 405 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini belirterek “Hat kapsamında 66,1 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 27,4 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ederek zorlu coğrafi koşullarda büyük bir mühendislik başarısına imza attık.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Ankara-Sivas arasında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli istasyonlarının bulunduğunu da ifade etti.

        Hattın açılmasından bir yıl sonra, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas-İstanbul arasında aktarmasız seferlerin de başladığını hatırlatan Uraloğlu, “İstanbul-Sivas aktarmasız seferleri günde bir geliş bir gidiş olmak üzere toplam 2 sefer olarak gerçekleştiriliyor. Yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul arasında Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme’de duruyor. Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 1 milyon 140 bin 577 yolcumuz seyahat etti.” dedi.

        Yüksek hızlı tren ağını sadece doğrudan hatlarla değil, kombine taşımacılık yöntemiyle de büyüttüklerini vurgulayan Uraloğlu, “25 Ekim 2024 itibarıyla Tokat’ı da sistemimize dahil ettik. Tokat’tan Yıldızeli İstasyonu’na otobüs aktarmasıyla bağlantı sağlıyoruz. Böylece Tokat–Ankara arasında günde karşılıklı 4, Tokat–İstanbul arasında ise günde karşılıklı 2 sefer olmak üzere toplam 6 sefer gerçekleştiriyoruz.” dedi. Uraloğlu ayrıca Sivas–Malatya Bölgesel Treni ile İstanbul–Malatya arasında YHT bağlantılı kombine taşımacılığı da devreye aldıklarını hatırlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Afiş asarken üst geçitten düşüp, otomobilin altında kalarak öldü

        Ankara'da yaya üst geçidine afiş asarken dengesini kaybedip bulvara düşen Vedat Gürbüz (43), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Eş cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        Eş cinayetinde gerekçeli karar açıklandı
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        Uludağ'daki faciada 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası!
        Uludağ'daki faciada 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor