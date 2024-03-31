Ankara Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Ankara Çamlıdere Belediye başkanı kimdir? Ankara Çamlıdere Belediye başkan adayları Ankara Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı kimdir? Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Çamlıdere Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Çamlıdere Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Çamlıdere yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:44 facebook

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