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        Haberler Gündem Ankara Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Ankara Çamlıdere Belediye başkanı kimdir? Ankara Çamlıdere Belediye başkan adayları

        Ankara Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Ankara Çamlıdere Belediye başkanı kimdir? Ankara Çamlıdere Belediye başkan adayları

        Ankara Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı kimdir? Ankara Çamlıdere Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Çamlıdere Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Çamlıdere Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Çamlıdere yerel seçim sonuçları..

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        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:44
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        Ankara Çamlıdere Belediyesi hangi partide? Ankara Çamlıdere Belediye başkanı kimdir? Ankara Çamlıdere Belediye başkan adayları
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        Ankara Çamlıdere BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Çamlıdere Belediye Başkanlığını 8229 alınan oy ve %73.78 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Hazım Caner Can kazanmıştır.

        Çamlıdere Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Adalet ve Kalkınma Partisi %73.78

        İYİ Parti %22.25

        Büyük Birlik Partisi %3.24

        Saadet Partisi %0.41

        Vatan Partisi %0.21

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.11

        Bağımsız %0.05

        Ankara Çamlıdere BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        HAZIM CANER CAN - AK Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı MEHMET CENGİZ - CHP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı NUMAN CENGİZ - İYİ Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı HANDAN TÜRKOĞLU - MEMLEKET Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı TURAN EĞRİ - VATAN Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı ADEM CEYLAN - BĞMSZ Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı SONER DALKIRAN - SP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı CENGİZ GÜNDÜZ - DSP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı MERT YİĞİT DOĞANAY - DEVA Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı YAKUP COŞKUN - DP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı METİN YILMAZ - BTP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı MEKKE KOÇ - DEM Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı COŞKUN GÖK - TKP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı ALİ SARIOĞLU - HKP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ SIRDAŞ - MP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı İLHAMİ DURSUN HOŞVER - DP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı SEYFULLAH AVCI - HÜDAPAR Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı NURSEL ÖZER - DEVA Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı ALİ ÇAKMAK - YENİDEN REFAH Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı ÇELEBİ SEVİM - MP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı MEHMET ŞÜKRÜ EROĞLU - HKP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı ÇETİN TAŞDEMİR - YENİDEN REFAH Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı MEHMET KARABAY - MP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı MERT DEMİRHAN - DP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı ABDULHALİM ÇELİK - HÜDAPAR Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı KUTLU ÇINAR - SP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı FEYYAZ BERKAN AŞUTLİ - ZP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı İREM TAÇYILDIZ - EMEP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı MUHARREM FINDIKCI - ZP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı RASİM ATAN - DEVA Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı YUSUF ALPSOY - HÜDAPAR Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı MUSTAFA TUNCER - SP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı NURHAYAT ÖZKAN - DEM Parti Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı CAVİT ERKEN - YTP Ankara Çamlıdere Belediye Başkan Adayı

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