Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Ankara’da 5 milyon lira değere yakın 30 ton sahte gübre ele geçirildi

        Ankara’da 5 milyon lira değere yakın 30 ton sahte gübre ele geçirildi

        Ankara'da jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda 4 milyon 955 bin lira değere sahip 30 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 11:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        30 ton sahte gübre ele geçirildi

        Ankara’da jandarma ekiplerince icra edilen operasyonda 4 milyon 955 bin lira değere sahip 30 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        DURDURULAN TIRDA ARAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Alınan bilgilere göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Şereflikoçhisar ilçesinde durdurdukları tırda arama gerçekleştirdi.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        İlçe Jandarma ekiplerinin de destek verdiği aramada 4 milyon 995 bin lira piyasa değerine sahip 30 ton sahte tarım gübresi ele geçirildi. Tırda yakalanan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında 2'nci gün - 1

        İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri'de hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi avukatlarla adliye personeli arasında salon önünde gerginlik yaşandı. (DHA)

        #ankara
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        Nobel ödüllü ekonomistten felaket senaryosu
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        İran'daki okul saldırısından ABD sorumlu
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        2025'in rekor açığı, 2026'da sürüyor
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        "Polemiklere girmek istemiyorum"
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Aral Şimşir'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        TCMB'den bugün ne bekleniyor?
        İş nefreti sağlığı kemiriyor
        İş nefreti sağlığı kemiriyor