Ankara’daki üçüncü şubesini açtı

Geçen yıl başkentte 1071 Ankara ve Beştepe lokasyonlarını faaliyete açan Kolektif House, şimdi de fonprime Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (GSYF) yaklaşık 2 milyon dolarlık yatırım desteğiyle Next Level’ı hayata geçirdiğini bildirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, “Kısa sürede Ankara’da üçüncü lokasyonumuzun kapılarını aralamaktan dolayı son derece mutluyuz. fonprime GSYF iş birliğiyle faaliyete açtığımız bu ilk lokasyonun ardından devam eden yatırımlarla birlikte yeni lokasyonlar da hayata geçireceğiz. Tüm fonprime merkezlerinin finansmanı fonprime GSYF tarafından yapılacak. fonprime GSYF’ye yatırım yapan yatırımcılar, bir yandan girişimcilik ekosistemine destek verirken, diğer yandan da kiralama gelirleri elde ederek birkaç yıl içinde yatırımlarına dönüş alabilecek” dedi.

REKLAM 2015 yılında 650 metrekare alanda 4 ofis ve 30 sandalye ile başlayan hikayelerinin bugün 30’u aşkın lokasyonda, 100 bin metrekareye yakın alanda, 8 bin masa ile devam ettiğine vurgu yapan Ahmet Onur “İstanbul’un yanı sıra Ankara’da peş peşe açtığımız yeni lokasyonlarla pazar payımız yüzde 30’lara yaklaştı; yüzde 50’lere doğru emin adımlarla ilerliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Araştırma şirketi CBRE’nin ‘İstanbul Hazır Ofis Pazarı’ araştırmasının sonuçlarına göre; İstanbul’un Avrupa’nın en hızlı büyüyen ikinci hazır ofis pazarı olduğuna işaret eden Ahmet Onur, “Kolektif House olarak alan büyüklüğümüzle açık ara farkla sektördeki lider konumumuzu koruyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi gelecek yıllarda da çalışmanın geleceğine ışık tutup sektöre öncülük ederken, Türkiye’de pazar liderliğimizi de sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.