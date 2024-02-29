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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan Yandaş başvurusu! - MKE Ankaragücü Haberleri

        Ankaragücü'nden TFF'ye Mert Hakan Yandaş başvurusu!

        MKE Ankaragücü Kulübü, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için TFF'ye başvurulacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 29.02.2024 - 12:54
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        A.Gücü'nden TFF'ye Mert Hakan başvurusu
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        MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırladığı Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "27 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleriyle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." denildi.

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