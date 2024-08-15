Anne usulü irmik helvası: Türk mutfağının lezzetli klasiği irmik helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan irmik helvası, geçmişten günümüze anne eli değmiş gibi lezzetli tariflerin başında gelir. Sade malzemelerle hazırlanabilen bu tatlı, hem pratik hem de damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, bu lezzeti evde nasıl yapabilirsiniz? İşte adım adım tarifimiz!
Bir kaşık irmik helvası, pek çok kişiyi çocukluk anılarına götürür. Türk mutfağının klasikleşmiş tatlarından biri olan bu özel lezzet, yapımı kolay malzemeleriyle her evde sıkça pişirilen bir tatlıdır. Geleneksel irmik helvasını evde hazırlamak isteyenler için işte en lezzetli tarif!
MALZEMELER:
1 su bardağı irmik
2 yemek kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı sıvı yağ
1 paket dolmalık fıstık (isteğe bağlı)
1 paket şekerli vanilin
ŞERBETİ İÇİN:
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
YAPILIŞI:
Tereyağı ve sıvı yağı derin bir tencereye koyup ocağın altını yakın.
İki yağ birbirine karışıp eridikten sonra irmiği ekleyin ve karıştırarak kavrulmasını sağlayın.
Bu sırada fıstıkları da ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Ardından şekerini ilave edin.
İrmiğin rengi kahverengiye dönmeye başlayınca sıçrama olmaması adına süt ve suyunu yavaşça ekleyin.
Şerbeti çekene kadar kısık ateşte birkaç defa daha karıştırın ve dinlenmeye bırakın
Helvanıza kase veya kaşık yardımıyla şekil verebilirsiniz.
Üzerine istediğiniz bir kuruyemişi koyarak süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!