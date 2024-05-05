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        Haberler Gündem Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü'ne kaç gün kaldı, hangi gün kutlanacak?

        Anneler Günü ne zaman? 2024 Anneler Günü'ne kaç gün kaldı?

        Mayıs ayına girilmesiyle Anneler Günü tarihi araştırması hız kazandı. Annelere duyduğumuz minnet ve sevgiyi sergilemek için kutlanan Anneler Günü için hazırlıklar başladı. Bu özel günü unutmak istemeyenler "Anneler Günü ne zaman, hangi gün?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2024 - 17:43 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:43
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        Her sene olduğu gibi bu yıl da annelerimizi mutlu etmek için hazırlıklar yaptığımız Anneler Günü'ne artık kısa bir süre kaldı. Bu özel günde ister bir çiçek alarak, ister annenize en sevdiği yemeği hazırlayarak, onu ne kadar önemsediğinizi gösterebilirsiniz. Peki, Anneler Günü ne zaman? İşte, 2024 Anneler Günü tarihi...

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        2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

        Anneler günü her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ında kutlanıyor. Bu yıl Anneler günü 12 Mayıs 2024 Pazar gününe denk gelmektedir.

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        ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir. Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

        Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

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        ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

        Buket Çicek

        Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

        Küçük Ev Aletleri

        Züccaciye, Mutfak Eşyaları

        Giyim eşyası

        Takılar (kolye, küpe, saat)

        Duvar saati

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