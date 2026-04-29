Anneler Günü Mayıs'ın kaçına denk geliyor? Anneler günü neden her yıl farklı tarihte kutlanır? Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
Mayıs ayına az bir süre kalan bu günlerde, milyonlarca kişi annesi için sürprizler hazırlayıp hediyeler alacağı Anneler Günü için heyecanlanmaya başladı. Özellikle Anneler Günü'nün Mayıs ayının kaçına denk geldiği merak ediliyor. Peki Anneler Günü ne zaman, Mayıs'ın kaçına denk geliyor? Anneler günü neden her yıl farklı tarihte kutlanır? Ayrıntılar haberimizde.
ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Anneler Günü’nün geçmişi, kökleri antik dönemlere kadar uzanan eski geleneklere dayanır. Antik Yunan’da tanrıların annesi olarak kabul edilen Rhea adına düzenlenen bahar şenlikleri, bu özel günün ilk izleri arasında gösterilir. Günümüzdeki anlamıyla Anneler Günü ise ABD’de Anna Jarvis’in, 1905 yılında hayatını kaybeden annesini anmak amacıyla başlattığı girişimle ortaya çıkmıştır. Jarvis’in 1908’de başlattığı bu hareket, 1914 yılında ABD Kongresi tarafından resmiyet kazanarak zamanla dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bir gün haline gelmiştir.
ANNELER GÜNÜ NEDEN HER YIL FARKLI TARİHTE KUTLANIR?
Anneler Günü, sabit bir tarihe bağlı olarak kutlanmaz; her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününe denk gelecek şekilde belirlenir. Bu nedenle kutlama tarihi takvime göre her yıl farklılık gösterir.