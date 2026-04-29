Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Anneler Günü ne zaman, Mayıs'ın kaçına denk geliyor? Anneler günü neden her yıl farklı tarihte kutlanır? Anneler günü nasıl ortaya çıktı?

        Anneler Günü Mayıs'ın kaçına denk geliyor? Anneler günü neden her yıl farklı tarihte kutlanır? Anneler günü nasıl ortaya çıktı?

        Mayıs ayına az bir süre kalan bu günlerde, milyonlarca kişi annesi için sürprizler hazırlayıp hediyeler alacağı Anneler Günü için heyecanlanmaya başladı. Özellikle Anneler Günü'nün Mayıs ayının kaçına denk geldiği merak ediliyor. Peki Anneler Günü ne zaman, Mayıs'ın kaçına denk geliyor? Anneler günü neden her yıl farklı tarihte kutlanır? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 10:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte, annelerine sürpriz yapmak ve hediye almak isteyen milyonlarca kişi Anneler Günü heyecanını yaşamaya başladı. Bu özel günün Mayıs ayı içinde hangi tarihe denk geldiği ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Anneler Günü ne zaman, Mayıs'ın kaçına denk geliyor? Anneler günü neden her yıl farklı tarihte kutlanır? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        Anneler Günü’nün geçmişi, kökleri antik dönemlere kadar uzanan eski geleneklere dayanır. Antik Yunan’da tanrıların annesi olarak kabul edilen Rhea adına düzenlenen bahar şenlikleri, bu özel günün ilk izleri arasında gösterilir. Günümüzdeki anlamıyla Anneler Günü ise ABD’de Anna Jarvis’in, 1905 yılında hayatını kaybeden annesini anmak amacıyla başlattığı girişimle ortaya çıkmıştır. Jarvis’in 1908’de başlattığı bu hareket, 1914 yılında ABD Kongresi tarafından resmiyet kazanarak zamanla dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bir gün haline gelmiştir.

        3

        ANNELER GÜNÜ NEDEN HER YIL FARKLI TARİHTE KUTLANIR?

        Anneler Günü, sabit bir tarihe bağlı olarak kutlanmaz; her yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününe denk gelecek şekilde belirlenir. Bu nedenle kutlama tarihi takvime göre her yıl farklılık gösterir.

        4

        ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, MAYIS'IN KAÇINA DENK GELİYOR?

        2026 yılında Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar günü kutlanacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
