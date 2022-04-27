Sadakatsiz bu akşam var mı, yok mu?

NTC Medya imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar otururuken, senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Okan Başar Bahar kaleme alıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi her çarşamba akşamı izleyicisi ile buluşuyor. İşte Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 4. son bölüm izleme linki...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 4. SON BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

https://www.tv8.com.tr/annenin-sirridir-cocuk

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 3. BÖLÜM ÖZETİ

Çocuklarının kaçırılmasıyla deliye dönen Defne ve Çınar için çok sancılı bir dönem başlayacak. Diğer yandan Sadun kendi yöntemleriyle bebeğin bulunması için onlara yardımcı olacak. Meryem planının ikinci etabında kaçırdığı bebekle ilgili çok büyük zorluklar yaşamaya başlayacak.

Bebeğin düzgün bir şekilde beslenmemesi çevresinde ciddi soru işaretleri doğuracak. Soruşturmayla ilgilenen Yalçın komiser Defne ve Sadun’un arasındaki geçmiş bağlarının düğümlerini çözebilecek mi? Çevirdiği türlü oyunlarla gerçeklerin ortaya çıkmasını önlemeye çalışan Meryem’in maskesi düşecek mi?