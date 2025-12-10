Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Anoreksiya, bulimia ve tıkınırcasına yeme: Görünmeyen bir krizin anatomisi

        Anoreksiya, bulimia ve tıkınırcasına yeme: Görünmeyen bir krizin anatomisi

        Anoreksiya, bulimia ve tıkınırcasına yeme gibi bozukluklar, özellikle genç nüfusta giderek yaygınlaşırken uzmanlar, aileleri belirtiler konusunda dikkatli olmaya çağırıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 10.12.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeme bozukluklarında sessiz tehlike
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kalp ritim bozukluklarından hormonal dengesizliklere kadar pek çok sağlık sorununa yol açabilen yeme bozuklukları, multidisipliner tedaviyle kontrol altına alınabiliyor.

        Kendi sağlıklı atıştırmalığınızı hazırlayın
        Kendi sağlıklı atıştırmalığınızı hazırlayın
        Krizi bastıracak sağlıklı tatlı tarifleri
        Krizi bastıracak sağlıklı tatlı tarifleri

        YEME BOZUKLUĞU NEDİR?

        Yeme bozuklukları, kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyecek ölçüde az ya da aşırı yemesiyle ortaya çıkan, yeme davranışını önemli ölçüde bozan durumlardır. Anoreksiya nervoza, bulimia nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu en bilinen türler arasındadır. Bu bozuklukların her biri farklı şekillerde seyreder; bazıları aşırı kısıtlama ve yetersiz beslenmeyle, bazıları ise kontrol kaybı sonucu aşırı yeme ataklarıyla karakterizedir.

        REKLAM

        Kiloya, beslenmeye ve vücut görünümüne aşırı odaklanma birçok yeme bozukluğunun temelinde bulunur. Kişi, beden algı sorunları nedeniyle gerekli besin alımını reddedebilir ve bu durum kalp, sindirim sistemi, kemik sağlığı, dişler ve ağız üzerinde ciddi hasarlara yol açabilir. Psikolojik açıdan da yoğun etkiler görülür. Tedavi edilmediğinde yeme bozuklukları hayati risk yaratabilir.

        DSM-5 tanı kriterleri doğrultusunda yeme bozuklukları tanımlanmış ve tanımlanmamış bozukluklar şeklinde sınıflandırılır.

        TANIMLANMIŞ YEME BOZUKLUKLARI

        Bu bozukluklar DSM-5 gibi uluslararası tanı sistemlerinde açık biçimde tanımlanmıştır. Belirtileri, süresi ve tanı ölçütleri bilimsel olarak belirlenmiştir.

        ANOREKSİYA NERVOZA

        Beden algısındaki bozulmalar nedeniyle kişinin kalori ve yiyecek alımını aşırı düzeyde kısıtladığı ciddi bir beslenme bozukluğudur.

        BULİMİA NERVOZA

        Kişinin çok yediğini düşünerek yediklerini çıkarmaya çalışması, kendini kusturma veya laksatif kullanma gibi davranışlarla karakterizedir.

        TIKINIRCASINA YEME BOZUKLUĞU

        Açlık hissetmese bile kısa sürede aşırı miktarda yemek yeme ve bu süreçte kontrolü kaybetme ile kendini gösterir.

        REKLAM

        PİKA

        Besin değeri olmayan toprak, kağıt, tebeşir gibi maddelerin yenmesiyle ortaya çıkan bir bozukluktur.

        KAÇINGAN/KISITLI YİYECEK ALIMI BOZUKLUĞU

        Kilo veya beden görünümünden bağımsız olarak, tat, koku, boğulma korkusu gibi nedenlerle belli yiyeceklerden kaçınma veya çok az yeme durumudur.

        GECE YEME BOZUKLUĞU

        Günlük besin alımının büyük kısmının akşam geç saatlerde veya gece uyanıp yemek yiyerek gerçekleşmesiyle tanımlanır.

        DUYGUSAL YEME

        Duygusal yeme, stres, kaygı ve yoğun duygular karşısında aşırı yeme davranışının ortaya çıktığı bir yeme biçimidir. Resmi tanı koyulan bir bozukluk değildir ancak kontrol edilmediğinde yeme bozukluklarına zemin hazırlayabilir. Ani yeme isteği, yüksek kalorili gıdalara yönelme ve sonrasında pişmanlık duyma gibi belirtilerle seyreder.

        REKLAM

        YEME BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ

        Belirtiler bozukluğun türüne göre değişse de genel olarak aşağıdaki davranışlar görülür:

        - Besin alımını kısıtlama

        - Kısa sürede çok fazla yemek yeme

        - Belirli yiyeceklerden kaçınma

        - Yemek sonrası kusma

        - Yiyecek saklama veya gizlice yemek yeme

        - Yemeği aşırı çiğneme

        - Şok diyetlere başvurma

        - Beden algısında bozulma

        YEME BOZUKLUKLARININ NEDENLERİ

        Tek bir nedeni olmamakla birlikte psikolojik, biyolojik ve çevresel birçok etken rol oynayabilir.

        BEYİN KİMYASI

        Dopamin ve serotonin gibi mutluluk hormonlarının yemekle ilişkili aktifleşmesi, yeme davranışının duygusal bir ödüle dönüşmesine neden olabilir.

        ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ

        Toplumsal güzellik algıları, sosyal medya ve çevresel etkiler kişide özgüven kaybı yaratabilir. Bu durum aşırı diyet ve kısıtlama davranışlarına yol açabilir.

        REKLAM

        BEDEN ALGI BOZUKLUĞU

        Gerçekte zayıf olmasına rağmen kendini kilolu görme gibi algı bozuklukları kişiyi sağlıksız diyetlere yöneltebilir.

        PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR

        Kaygı, depresyon veya travmalar, kişiyi yeme davranışını bir baş etme mekanizması olarak kullanmaya itebilir.

        TANI SÜRECİ

        Yeme bozukluklarının tanısı psikiyatrist veya klinik psikologlar tarafından bireyin yeme alışkanlıkları, düşünce biçimleri ve ruhsal durumu değerlendirilerek konur. DSM-5 tanı kriterleri esas alınır. Gerektiğinde kan tahlilleri, idrar testleri, tiroit fonksiyonları ve görüntüleme yöntemleri gibi ek testler yapılabilir.

        YEME BOZUKLUĞU TEDAVİSİ

        Tedavi genellikle birden fazla yöntemin birlikte kullanıldığı bütüncül bir süreçtir.

        PSİKOTERAPİ

        BDT, IPT ve FBT gibi bilimsel terapi yöntemleriyle kişinin yemekle ilişkisi, duygu düzenleme becerileri ve beden algısı üzerinde çalışılır.

        REKLAM

        İLAÇ TEDAVİSİ

        Depresyon, kaygı veya dürtü kontrol sorunları gibi eşlik eden psikiyatrik durumlarda antidepresanlar ya da uygun ilaçlar kullanılabilir.

        BESLENME DANIŞMANLIĞI

        Beslenme uzmanı, kişinin ihtiyaç duyduğu kalori ve besin dengesini yeniden düzenler; sağlıklı yeme alışkanlığı kazandırmayı hedefler.

        GENEL SAĞLIK TAKİBİ

        Elektrolit dengesizlikleri, kalp ritmi bozuklukları, hormonal sorunlar ve vitamin-mineral eksiklikleri gibi tıbbi durumlar hekim tarafından izlenir ve tedavi edilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Sokakta tartıştığı ev sahibini öldürdü!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        Anne çocuğun ağzını bantlayıp darp ettiler! Evde gasp dehşeti!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        2 yıl kaçtı defalarca bıçaklandı! 8 defa kalbi durdu! Gülhan'ı koruyamadık!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        Güllü'nün kızı ve arkadaşı gözaltında!
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        TURKOVAC'ın mimarlarından yeni müjde! KKKA'ya yerli aşı geliyor
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        "Senden boşanmak iyi geldi"
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Tedesco'dan kadro kararı!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        Kan donduran olay... Avukat annesini öldürdü!
        "En büyük hayal kırılığı..."
        "En büyük hayal kırılığı..."
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Enflasyon hesabı değişiyor
        Taksim neden Taksim?
        Taksim neden Taksim?
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        Yeni yılda para biriktirmek için 7 tavsiye!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        G.Saray Stade Louis'te kayıp!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Usta isimlerden Galatasaray maçı için flaş yorum!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Orta ve Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Trump'tan Biden dönemine ait iddia
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!