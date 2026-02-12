Benzin dökerek 2 aracı ateşe verdi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde benzin dökerek iki aracı ateşe veren şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 12.02.2026 - 22:32 Güncelleme: 12.02.2026 - 22:32
Bayındır Mahallesi'nde bir kişi park halindeki 2 araca benzin dökerek ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yanan otomobil ve panelvan araç söndürüldü, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri elinde benzin bidonu bulunan Hüseyin A'yı gözaltına aldı.
Fotoğraf: AA
