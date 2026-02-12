Canlı
        Antalya'da 2 aracı ateşe veren şüpheli yakalandı

        Benzin dökerek 2 aracı ateşe verdi

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde benzin dökerek iki aracı ateşe veren şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 22:32 Güncelleme: 12.02.2026 - 22:32
        Benzin dökerek 2 aracı ateşe verdi
        Bayındır Mahallesi'nde bir kişi park halindeki 2 araca benzin dökerek ateşe verdi.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yanan otomobil ve panelvan araç söndürüldü, araçlar kullanılamaz hale geldi.

        Polis ekipleri elinde benzin bidonu bulunan Hüseyin A'yı gözaltına aldı.

        Fotoğraf: AA

        Şanlıurfa'da sosyal medyadan Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

        Şanlıurfa'da, sosyal medya üzerinden Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

