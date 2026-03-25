        Antalya'da kadınlara beslenme ve psikolojik destek hizmeti | Son dakika haberleri

        Antalya'da Kadın Danışma Merkezi'nde sağlıklı beslenme ve psikolojik destek hizmeti

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi, kadınları her alanda desteklemeye devam ediyor. Kadınlara merkezde hem diyetisyen hem de psikolojik danışmanlık hizmeti sunuluyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın Danışma Merkezi'nde diyetisyen olarak görev yapan Kübra Sevinç, danışanlarının çoğunluğunu 18 yaş üzeri kadınların oluşturduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Antalya'da kadınlara beslenme ve psikolojik destek hizmeti
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kadınların bireysel gelişimini desteklemek amacıyla hizmete açılan Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen atölye ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kadınlara ücretsiz psikolojik danışmanlık ve diyetisyen hizmeti de veriliyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, her hafta farklı başlıklarda gerçekleştirilen eğitimlerle kadınların hem ruhsal yönden güçlenmeleri hem de yeni beceriler kazanmaları hedefleniyor. Bu kapsamda kadınlar, hem psikolojik destek alabiliyor hem de sağlıklı beslenme konusunda profesyonel danışmanlık hizmetinden yararlanabiliyor.

        Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kadın Danışma Merkezi'nde diyetisyen olarak görev yapan Kübra Sevinç, danışanlarının çoğunluğunu 18 yaş üzeri kadınların oluşturduğunu belirtti. Merkeze başvuran kadınların kan tahlilleriyle birlikte geldiklerini ifade eden Sevinç, "İlk görüşmede tahlilleri değerlendiriyor, ardından vücut analizlerini yapıyoruz. Bu veriler doğrultusunda kişiye özel beslenme programı hazırlıyoruz. Kontrollerimizi iki haftada bir gerçekleştiriyoruz. Danışanlarımız randevularını yüz yüze ya da telefonla oluşturabiliyor. Kilo alma ve verme süreçlerinin yanı sıra kronik hastalıklara yönelik beslenme desteği de sağlıyoruz" dedi.

        Diyetisyen hizmetinden yararlanan Esin Yağcı, Kadın Danışma Merkezi'nde diyetisyen desteği sunulduğunu arkadaşlarından öğrendiğini ve internet üzerinden yaptığı araştırmanın ardından merkeze başvuru yaptığını belirtti.

        Yaklaşık 6 aydır hizmet aldığını ifade eden Yağcı, hazırlanan beslenme programına düzenli şekilde uyarak bu süreçte yaklaşık 10 kilo verdiğini söyledi. Yağcı, "Aldığım hizmetten çok memnunum ve programıma devam ediyorum. Burada atölye çalışmalarının yanı sıra diyetisyen hizmetinin de sunulması gerçekten çok güzel. Tüm kadınlara buraya gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

        Merkezde kadınlara ayrıca psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuluyor. Kadın Danışma Merkezi'nde psikolojik danışman olarak görev yapan Merve Küçük, 18 yaş üzeri kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduklarını da söyledi.

        Küçük, "Kaygı, stres ve hayatın farklı dönemlerinde yaşanan duygusal zorlanmalarda kadınlarımıza eşlik ediyor, bu süreci daha sağlıklı atlatabilmeleri için destek oluyoruz. Destek almak isteyen kadınlarımız 0242 247 11 07 numaralı telefondan bize ulaşabilir ya da merkezimize gelerek bu hizmetten faydalanabilirler" ifadelerini kullandı.

