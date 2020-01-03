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HaberlerTurizm

Antalya'da turizmciler hedef büyüttü

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Antalya'nın bir yılda 15 milyon 644 bin 108 turistle tarihi rekor kırmasına ilişkin, "Bundan sonraki hedefimiz Türkiye genelindeki turizmi 12 aya yaymak." dedi

Antalya turizm
AA

Antalya Valiliğinden alınan bilgiye göre, dünyada da en çok ziyaret edilen şehirler arasında yer alan kente, Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla 15 milyon 280 bin 763, başka şehirlerden transferle 363 bin 345 turist geldi.

Önceki yıl 10 milyon bin 49, geçen sene ise 13 milyon 642 bin turistin geldiği Antalya'da, 15,5 milyon rakamı aşılarak tüm zamanların tarihi rekoru kaydedildi. Kenti en çok ziyaret eden iller arasında, 5 milyon 582 bin 763 turistle Rusya birinci, 2 milyon 673 bin 545 ziyaretçiyle Almanya ikinci, 803 bin 684 turistle Ukrayna üçüncü sırada yer aldı.

Toplam 196 ülkeden turistin geldiği kentte turizm yüzde 16,78 büyüdü. 2020 sezonu için kış ve yaz rezervasyonlarının sürdüğü kentte, turizmde yaşanan gelişmeler sektör temsilcilerini mutlu etti.

ÖNEMLİ BİR BÜYÜME YAKALANDI

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'u Türkiye genelinde yüzde 15'e yakın bir büyümeyle kapattıklarını söyledi.

Türkiye turizminin büyümesindeki en önemli faktörün Antalya olduğunu vurgulayan Çorabatır, Antalya'nın önemli bir büyüme yakaladığını anlattı.

Turizm alanında katedilen mesafenin önemine işaret eden Çorabatır, "2020 için başta Türkiye olmak üzere Antalya'da da çift haneli büyümeyi bekliyoruz. Antalya'daki bu tarihi rekor zaten sürpriz değil. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye genelindeki turizmi 12 aya yaymak." diye konuştu.

"RUSYA PAZARI İLK SIRALARDA KALMAYA DEVAM EDECEK"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının tarihi zirvelere ulaştığını dile getirdi.

Geçen yıl için belirledikleri hedefi aşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Atmaca, "Antalya turizminde bu rakamlara gelmek müthiş. 2020 kış ve yaz rezervasyonları gayet iyi. 2020'nin de güzel olacağını ümit ediyoruz. Rezervasyonlar bunu gösteriyor." dedi.

Antalya'da gelen turist sayısında üst üste rekorların kırıldığına değinen Atmaca, beklentilerin de üstünde iyi bir yıl geçirdiklerini ifade etti.

Rezervasyonlardaki artışın önemine işaret eden Atmaca, "Bu kadarını beklemiyorduk, sektörün ortak başarısı. Emeği geçenleri teşekkür ederim. Yine Rusya pazarı birinci sırada. Üç, dört yıldır böyle. Bu sene de Rusya pazarı ilk sırada kalmaya devam edecek. Antalya önemli bir destinasyon." diye konuştu.

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