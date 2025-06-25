Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!

Antalya'da G.T., trafikte tartıştığı 2 kadına tabanca doğrultup, araçtan indirmek istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan G.T. adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre Antalya'da yaşanan olayda; 1 erkek, trafikte tartıştığı 2 kadına tabanca doğrultup, araçtan indirmeye çalıştı.

MANEVRAYLA KURTULDULAR

Kadın sürücü aracıyla manevra yaparak kurtulurken, o anlar kadınlardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; karşı şeritten geldiği görülen şüphelinin otomobilini durdurup, indiği ve tabancayı araçtaki kadınlara doğrultarak "İn aşağı" dediği duyuldu. Büyük korku yaşayan kadınlardan birinin "İnme geri gel" dediği, daha sonra manevra yaparak hızla uzaklaştıkları görüntülere yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç ve Araştırma ekipleri tarafından gözaltına alınan G.T., bugün öğle saatlerinde sağlık kontrolü için getirildi. G.T. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.T.'nin işlemleri sürerken; evinde yapılan aramada 3 kilo 156 gram esrar, hassas terazi, 124 bin TL nakit ve ruhsatsız çelik bilye atar 7 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.