        Haberler Yaşam Antalya'daki Güver Şelalesi yağışlarla yeniden canlandı

        Antalya'daki Güver Şelalesi yağışlarla yeniden canlandı

        Antalya'da yılbaşından bu yana aralıklarla etkili olan yağışların ardından, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Güver Şelalesi yeniden çağlamaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 10:59 Güncelleme: 20.02.2026 - 10:59
        Uzunluğu 2 km... Yağışlarla canlandı
        Antalya'nın Döşemealtı ilçesi sınırlarında yer alan ve karstik kayaçların akarsular tarafından aşındırılması sonucu oluştuğu değerlendirilen Güver Kanyonu, yaklaşık 2 kilometre uzunluğu ve 115 metreyi bulan yüksekliğiyle dikkati çekiyor.

        Yağışlarla birlikte kanyondaki akarsuların debisi yükseldi. Bu yıl Antalya'da 40 günde kaydedilen yağışın geçen senenin toplamına ulaşmasıyla şelale yeniden dökülmeye başladı.

        Artan debiyle belirginleşen şelale, kanyonda güzel manzara oluşturuyor.

        Akarsular, aynı zamanda Güver Kanyonu Tabiat Parkı'na da hayat veriyor. Doğal güzellikleriyle öne çıkan bölge, alageyiklerin doğal yaşam alanı olmasının yanı sıra karaca, dağ keçisi, yaban domuzu ve tilki gibi birçok yaban hayvanına da ev sahipliği yapıyor.

        Bölgede oluşan manzara, kanyonda suyun akışı ve şelalenin çağlaması, AA ekibi tarafından görüntülendi.

