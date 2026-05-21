Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarındaki kayalık alanda kaza yapan motosikletin 52 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesi Sarısu Piknik Alanı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgeden geçen bir vatandaş, yol kenarındaki kayalık alanda hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede yaşamını yitiren kişinin Özgür Güler (52) olduğu belirlendi.

Güler'in hemen yakınında ise kaza yapmış halde bir motosikletin yer aldığı görüldü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Güler'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.