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Global Yatırım Holding'in liman iştiraki Global Ports Holding Antalya Limanı'nın işletme hakkını 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals WLL'ye satmak için anlaştı.

Global Ports Holding tarafından Londra Borsası'na yapılan açıklamada satış geliri ile şirketin Kasım 2021'de geri ödeyeceği 250 milyon dolarlık eurobondun bir kısmının finanse edileceği belirtildi.

Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'nin (Port Akdeniz) Antalya Limanı'nı Ağustos 2028'e kadar işletme hakkı bulunuyordu.

Firmadan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Port Akdeniz’in QTerminals’e devrinin zaten güçlü olan Türkiye ve Katar ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağını kaydetti. Kutman, satış işleminin tamamlanması ile birlikte Global Ports Holding’in, stratejisi doğrultusunda kruvaziyer odağının daha da arttığını söyleyerek, “Kruvaziyer operasyonları Covid-19 pandemisinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizmi uzun vadede önemini koruyor. Bu dönemde de dünyadaki önemli kruvaziyer limanları için önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

KARADAĞ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Kutman, portföylerindeki iki ticari limanından diğeri olan Port of Adria Karadağ için de satış kararı alındığını ve görüşmelere başlandığını açıkladı.