        Haberler Gündem Çevre Antalya mavi bayraklı plajda dünyada lider | Son dakika haberleri

        Antalya mavi bayraklı plajda dünyada ilk sırada

        Dünyanın en fazla mavi bayraklı plajına sahip Antalya'da, 2026'nın bayrakları teslim edilmeye başlandı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, "Antalya'nın da mavi bayrak konusunda başarılı bir kent olduğunu belirten Ergiydiren, "Antalya 232 plajıyla dünyada en fazla mavi bayrak ödüllü şehir konumunda. Tabii ardından İspanya'nın, Yunanistan'ın, Fransa'nın kentleri geliyor ama açık ara birinciliğimizi korumanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 15:17
        Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE tarafından açıklanan 2026 Mavi Bayrak Ödülleri'ne göre, Türkiye genelinde bu yıl 580 plaj, turizm kenti Antalya'da ise 232 plaj mavi bayrak almaya hak kazandı.

        Bu yıl da hak kazanan işletmelere, yeni bayrak teslimleri yapılmaya başlandı.

        Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ve ekibi, Muratpaşa ilçesindeki Mermerli Plajı'nı ziyaret ederek, hem denetim yaptı hem de bayrağı verdi.

        Ergiydiren (fotoğrafta solda), burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından en başarılı üçüncü ülke olduğunu söyledi. Antalya'nın da mavi bayrak konusunda başarılı bir kent olduğunu belirten Ergiydiren, "Antalya 232 plajıyla dünyada en fazla mavi bayrak ödüllü şehir konumunda. Tabii ardından İspanya'nın, Yunanistan'ın, Fransa'nın kentleri geliyor ama açık ara birinciliğimizi korumanın da mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

        Ergiydiren, bu başarıda tüm kurum ve kuruluşların, vatandaşın, turistlerin büyük emeği bulunduğunu ifade etti. Sayıyı ve kaliteyi daha da artırmak için çalışmaya devam edeceklerini bildiren Ergiydiren, plajları, denizleri temiz tutmak ve gelecek nesillere temiz şekilde bırakmak için TÜRÇEV olarak önemli faaliyetler yürüttüklerini dile getirdi.

        Denetimlerin belli periyotlarla devam edeceğini aktaran Ergiydiren, şöyle konuştu: "Mavi Bayrak programında ödül almaya hak kazanan plajlarımız denetimlerden geçmeden mavi bayrağını teslim alamıyor. Bu denetimlerimiz sezon boyunca devam ediyor. Denetimlerde baktığımız en önemli hususlar, plajın temizliği, donanımların kalitesi, can kurtaranların yeterliliği, çevre konusunda plaj kullanıcılarına verilen bilgilendirmeler, açıklayıcı yazılar, tabelalar, bunların muhakkak plajlarda olmasını istiyoruz."

        Ergiydiren, geçmiş 4 yıl temiz olmayan hiçbir plajın da mavi bayrak başvurusu yapamadığını kaydetti.

