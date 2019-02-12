Vali Karaloğlu başkanlığında bir otelde düzenlenen "2019 Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda, İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı başta olmak üzere kamu kurumları ve turizm alanında faaliyet gösteren kuruşların katılımıyla sorunlar ele alındı.



Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, 2018 yılını rekorlarla geride bıraktıklarını belirterek, 2019 yılına ise büyük umutlarla girdiklerini kaydetti.

2019’da yeni rekorlar beklediklerini ve bunun için sezona iyi hazırlanmaları gerektiğinin altını çizen Vali Karaloğlu, "Antalya’da yaşayan, görev yapan, hangi kurumda, odada, STK’da bulunursa bulunsun bu kentin ana taşıyıcısının turizm olduğunu, yapılan her işte neresinden tutarsam bu kent daha iyi destinasyona dönüşür diye gayret edeceği, hazırlanacağı döneme giriyoruz. Kentte bu havayı yakalayamazsak, kenti bu işin parçası haline getiremezsek başarılı olamayız. Geçen sezon işin sokağa indirilmesi noktasında konuştuklarımızı başarabildiklerimizi söylemek zor. Antalya sokağına bu heyecanı tam indiremiyoruz. Bu konuda sorunlarımız var ve bunu mutlaka aşmamız gerekir. Ne kadar iyi otel, iyi plaj olursa olsun turiste otelin dışında yeni maceralarla, yeni heyecanlarla, yeni ürünlerle tanıştıramazsak, insanımızla, kültürümüzle, gastronomimizle, temas ettiremezsek yaptığımız iş bir müddet sonra sıradanlaşır. Bildiğimiz, ezberlediğimiz işi yapmaya devam ederiz. Ezberimizi bozmamız gerekir" diye konuştu.

2019 YILI TURİZM BEKLENTİSİ



2019 yılında hem Antalya’nın hem Türkiye’nin turizmde beklentisinin büyük olduğunu dile getiren Vali Münir Karaloğlu, açıklanan 70 milyon turist, 70 milyar dolar hedefine en büyük katkıyı Antalya’nın vereceğini belirtti.

Antalya’da önemli organizasyonlar yapıldığını ve geçtiğimiz yılı Perge Yılı ilan ettiklerini anımsatan Vali Karaloğlu, "Bu kapsamda bütün hedeflere ulaştık mı? Hayır ama çok önemli işler yaptık. Geçen yıl ilk denememizdi, bu yıl Aspendos dedik. Artık çalışmalar tamamlandı. Perge ile yapamadığımız işleri bu yıl Aspendos’ta yapmayı hedefliyoruz. Aspendos’u bir bütün olarak bölgenin yeniden gündemde olması, Türkiye ve Antalya’nın değerini anlatacak faaliyetler yapmamız gereken bir yıldayız" dedi.

"NİTELİKLİ TURİZMİ BU KENT BAŞARIR"



Son dönemde gündemde olan nitelikli turizm ve nitelikli turist konusunda da değerlendirmelerde bulunan Vali Karaloğlu, "Onun için de yaptığımız işleri sadece oteli doldurup, ‘gerisi beni ilgilendirmez’ anlayışının bir kenara bırakarak nitelikli işler yapmak zorundayız. Bunu başarabiliriz. Bu kent nitelikli turizmde de istediği yere gelecektir" ifadelerine yer verdi.

Kentteki spor organizasyonlarının sahiplenilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Karaloğlu, kentin alt markalarından olan bu organizasyonların daha da güçlendirilmesini istedi.

"YÜZDE 25 BÜYÜME HEDEFİ"



2019 umutlarının büyük olduğunu dile getiren Vali Karaloğlu, "Geçen sene yüzde 30 büyüdü turizm, bu sene yüzde 20-25 bandında turizmin büyüyeceğini varsayıyoruz. Bunu sağlarsak 16 milyonun üzerinde yabancı misafiri Antalya’da ağırlamış olacağız. Gelen insanın mutlu şekilde ayrılmasını sağlayabilmek için işbirliğine ihtiyacımız var" dedi.

TRAFİK EĞİTİMİ



Geçtiğimiz yıl konuşulan sorunlardan olan trafik güvenliği hakkında bilgiler veren Vali Karaloğlu, "Biz trafik güvenliğini sağlayamazsak gelen misafirler kazalarda can kayıpları, yaralanmalar olursa imajımızı zedelemiş oluruz. Geçen yıl yaşandı can kayıpları. Kendi kullandığı araçlarla kaza yapan misafirlerimiz oldu. Biz Antalya’da trafik güvenliği noktasında sektörün taşımacılık yapan arkadaşların, şoförlerini sezon öncesinde eğitimlerini bu sene daha çok yapmalıyız. Şoförlerimizi sezon öncesi eğitimden geçirmemiz, sezonda da yorgun şoför kullanmamamız gerekir. Şehri bilmeyen, tanımayan, dışarıdan getirmek zorunda kalıyoruz. Şehri, yolu bilmiyor, turizmi de bilmiyor. Bunların hepsi risk, bu riski minimize etmemiz gerekiyor" diye konuştu.



Geçtiğimiz yıl taksicilere verdikleri eğitime çok az bir katılım olmasını eleştiren Vali Münir Karaloğlu, "Demek ki taksiciler bu sektörün bir parçası haline gelmemiş. Taksicileri sektörün parçası haline getirmemiz gerekir. Taksicilerin koşarak gelmesini bekliyoruz. Geçen yıl getiremedik. Bu sene özellikle kendi destinasyonlarımızdaki taksi duraklarını teşvik ederek sezon öncesi taksi şoförlerini de eğitimden geçirmemiz gerekir. Onlar bizi temsil ediyorlar, onlar Türk kültürünü temsil ediyorlar, onların bir yanlışı hepimizin yanlışına dönüşüyor. Turistle temas noktasındaki arkadaşları eğitimden geçirmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

"FİYATLARDA FARKLI UYGULAMA İSTEMİYORUM"



Turistlere uygulanan farklı fiyat uygulamasına da tepki gösteren Vali Karaloğlu, "Farklı uygulama lafını duymak istemiyorum. Bu ayıptan kenti kurtaracağız. Özel ekipler oluşturacağız. Herkes etiketi sattığı ürünün üzerine koyacak, yerli, yabancı misafir malın fiyatını görecek ve farklı fiyat uygulaması olmayacak. Maalesef özellikle bazı restoranlarda sorunlar yaşandı. Bunu daha sıkı denetleyeceğiz, eğiteceğiz uyaracağız" dedi.



Karaloğlu, havalimanlarının turistlerin ilk karşılama noktası olduğunu ve burada verilen hizmeti önemsediklerini vurguladı. THY’nin tarifeli seferlerini artırmasını ve bunların kalıcı olmasını isteyen Vali Karaloğlu, tüm sektör paydaşlarının ek seferlere destek olmalarını istedi.



Vali Karaloğlu, havalimanında eksikliklerin önemli olduğunu belirterek, havalimanında personellerin sezon sonunda işten çıkarılmamalarını, devamlılığın önemli olduğunu kaydetti.



Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya Havalima'nındaki yeni düzenlemeleri anlattı ve sektör temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı.



