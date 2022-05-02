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Antalya'ya 4 ayda 1 milyon 112 bin 383 turist geldi

Turizm kenti Antalya, ocak-nisan döneminde hava yoluyla gelen 1 milyon 112 bin 383 yabancı turisti ağırladı. Yılın ilk 4 ayında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 162 arttı

Antalya'ya 4 ayda 1 milyon 112 bin 383 turist geldi
AA

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, koyları, antik kentleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyor.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Nisan'da kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162 arttı.

Kenti, 2020'de 431 bin 769 misafir, geçen yıl ocak-nisan döneminde 423 bin 773 yabancı turistin geldiği Antalya'da bu yılın aynı döneminde 1 milyon 112 bin 383 turist tatil yaptı.

Kente en fazla turist, Almanya, İngiltere ve Rusya'dan geldi.

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