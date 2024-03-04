Antalyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 |MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı Antalyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 40. dakikada Sam Larsson attı.

Bu sonucun ardından Akdeniz temsilcisi puanını 38'e yükseltti, Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Akdeniz ekibi, deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada orta sahada kazanılan serbest vuruşta topu alan Ogün Özçiçek'in yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Leite kornere çeldi.

13'üncü dakikada Antalyaspor'da Van de Streek'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleciden seken topu Mbakata kafayla çizgiden çıkardı. Topu tekrar önünde bulan Van de Streek, bu sefer hemen arkasındaki Buksa'ya pasını verirken, bu oyuncunun vuruşunu da Mbakata bir kez daha çizgiden çıkartarak kornere gönderdi.

14'üncü dakikada Antalyaspor'da sağ kanattan Larsson'un kullandığı köşe vuruşta altı pasa gelen topu kontrol eden Buksa'nın vuruşunu kaleci Nita kurtardı.

26'ncı dakikada Larsson'un sağ kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşu kaleci Nita'nın kucağında kaldı.

40'ıncı dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın altı pasa ortasına bomboş pozisyonda iyi yükselen Larsson'un kafa vuruşu yerden de sekerek filelere gitti: 1-0.

58'inci dakikada Saric'in derinlemesine pasında ceza sahası sol çaprazında topu alan Buksa'nın vuruşunu kaleci Nita ayaklarıyla kornere gönderdi.

84'üncü dakikada Gaziantep FK'da kaleci Nita'nın pası kısa kalırken araya giren Safuri'nin uzaktan şutunu kaleci Nita kornere çeldi.

Mücadele 1-0 Antalyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.