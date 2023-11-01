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        Antalyaspor: 3 - 52 Orduspor FK: 0 MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor, TFF 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yi 3-0 yenerek 4. tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 22:39 Güncelleme: 01.11.2023 - 22:39
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        Antalyaspor 3 golle vizeyi aldı
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        37. dakikada Bitexen Antalyaspor penaltı kazandı. Ege Bilsel'in ceza sahasında rakibiyle mücadelesi sonrası yerde kalması üzerine Yunus Emre Duyan'ın faul yaptığına karar veren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını işaret etti.

        39. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Penaltı atışını kullanan Assombalonga, meşin yuvarlağı kaleci Ömer Faruk Ay'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-0.

        72. dakikada Akdeniz ekibi farkı 2'ye çıkardı. Safuri'nin sol köşeden kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Assombalonga, kafa şutuyla topu kaleci Ömer Faruk Ay'ın sağından filelere gönderdi: 2-0.

        78. dakikada Bitexen Antalyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Emre Uzun'un ceza alanında Yunus Emre Köse'nin faulü sonucu yerde kaldığına karar veren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi.

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        79. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Penaltı atışını kullanan 18 yaşındaki oyuncu Emre Uzun, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

        Karşılaşmayı 3-0 kazanan Bitexen Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırdı.

        Stat: Corendon Airlines Park Antalya

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Yusuf Susuz, Onur Gülter

        Bitexen Antalyaspor: Ataberk Dadakdeniz, Harun Toprak (Dk. 65 Bytyqi), Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz, Kaluzinski, Milosevic (Dk. 46 Larsson), Ege Bilsel (Dk. 65 Safuri), Mustafa Erdilmen (Dk. 46 Van de Streek), Erdoğan Yeşilyurt, Assombalonga (Dk. 76 Emre Uzun)

        52 Orduspor FK: Ömer Faruk Ay, Yunus Emre Duyan, Ahmet Baha Bilgin (Dk. 71 Hüseyin Güngör), Yunus Emre Köse, Yiğit Tiryaki (Dk. 71 İrfan Başaran), Sergen İlhan (Dk. 46 Ali Kemal Başaran), Muhammed Rıdvan Özdemir, Emir Miray Köksal (Dk. 66 Enes Yetim), Yusuf Mert Tunç, Eray Kotan, Mustafa Arda Mutlu (Dk. 65 Kadir Ari)

        Goller: Dk. 39 (Penaltıdan) ve Dk. 72 Assombalonga, Dk. 79 Emre Uzun (Penaltıdan) (Bitexen Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 2 Mustafa Erdilmen (Bitexen Antalyaspor), Dk. 70 Yusuf Mert Tunç (52 Orduspor FK)

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