        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Antalyaspor: 3 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU - ikas Eyüpspor Haberleri

        Antalyaspor: 3 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, evinde Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. 2. yarıda Van De Streek, Nikola Storm ile Samuel Ballet'in kaydettiği gollerle ligde 5 maç sonra kazanan Antalyaspor, puanını 28'e çıkardı. 50. dakikada Bedirhan Özyurt'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Eyüpspor ise haftayı 22 puanla tamamladı.

        Giriş: 05.04.2026 - 19:04 Güncelleme:
        Antalyaspor, galibiyet hasretine son verdi!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Antalyaspor oldu.

        Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 63'te Van De Streek, 77'de Nikola Storm ve 83. dakikada Samuel Ballet attı.

        Konuk ekipte forma giyen Bedirhan Özyurt, 50. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla beraber ligdeki 5 maçlık hasretini bitiren Kırmızı Beyazlılar, puanını 28'e çıkardı. Eyüpspor ise 22 puanla 17. sırada kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Samsunspor'u ağırlayacak.

        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
