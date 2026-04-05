Antalyaspor: 3 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, evinde Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. 2. yarıda Van De Streek, Nikola Storm ile Samuel Ballet'in kaydettiği gollerle ligde 5 maç sonra kazanan Antalyaspor, puanını 28'e çıkardı. 50. dakikada Bedirhan Özyurt'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Eyüpspor ise haftayı 22 puanla tamamladı.
Giriş: 05.04.2026 - 19:04
Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Antalyaspor oldu.
Akdeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 63'te Van De Streek, 77'de Nikola Storm ve 83. dakikada Samuel Ballet attı.
Konuk ekipte forma giyen Bedirhan Özyurt, 50. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla beraber ligdeki 5 maçlık hasretini bitiren Kırmızı Beyazlılar, puanını 28'e çıkardı. Eyüpspor ise 22 puanla 17. sırada kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Antalyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Samsunspor'u ağırlayacak.
